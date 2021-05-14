Казанский теракт и «подарок» путинцев 4 Николай Ульянов, «Росбалт»

14.05.2021, 7:52

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История рассмеется в лицо Вячеславу Володину и кольцо замкнется.

Еще только первые сообщения о террористической атаке в казанской школе во вторник утром развеяли благостно-шашлычное празднично-парадное настроение у простых граждан, а в мозговых центрах, обслуживающих федеральную власть, похоже, уже закипела титаническая работа мысли по простому техзаданию — как отыграть в общественном дискурсе репутационные потери Кремля и правительства РФ (и их ставленника в Татарстане — президента Минниханова) в случае большого количества жертв среди детей и даже получить какую-то «прибыль» (понятно, ради блага граждан).

Как ни крути, а любая удачная для террориста атака — мощный удар по устоям государства, которое построено на идее принесения в жертву всех общепризнанных в мире прав и свобод человека во имя безопасности населения страны и для его защиты от экстремистов, сепаратистов, террористов, исламистов, либералов, коммунистов и прочих врагов, тайных и явных, сознательных и используемых в темную, льющих воду на мельницу и раскалывающих общество и страну.

Особенно в условиях, когда явного противника, к сопротивлению идеологическим козням которого нас десятилетиями уже готовят фантастически высокооплачиваемые мастера пропаганды на «Первом» и «России», — с тайным штабом и скрытыми финансовыми ресурсами, — на самом деле и нет, а разрушитель устоев — вспоминая бессмертный роман Булгакова — не враги и интервенты, а «русская женщина, комсомолка». То бишь простой казанский паренек, вчерашний школьник, с поехавшей крышей (какая Аннушка в его мозгах масло разлила и когда это произошло, думается, установит Следственный комитет).

Судя по данным на вторник, наш антигерой — из приличной небедной семьи, не асоциальный элемент, не фанат компьютерных стрелялок. И не подкованный в теории человеконенавистник вроде Брейвика. Его фраза про «биомусор» говорит скорее о неприятии всего рода людского, а не конкретных его представителей, не укладывающихся в разного рода расовые теории заговора.

В общем, у казанского паренька кукушка слетела. Отчего — пусть психологи разбираются, это их хлеб. Или до него достучался дьявол, в которого на свою беду не верили герои упомянутого романа председатель МАССОЛИТа Берлиоз и поэт Бездомный. Скорее всего, случилось что-то из ряда вон, не имеющее массового системного характера на уровне человеческой популяции, какой-то фатальный сбой.

И, похоже, в упомянутых мозговых центрах это сразу поняли. Но как же тогда вывернуть ужасную казанскую историю, чтобы и от тех, кому предотвращать теракты положено — ФСБ, полиции и прочих Росгвардий с их чудовищными бюджетами и прессованием в интернете любого живого движения ради вселенской борьбы с экстремизмом, терроризмом и — с недавних пор — иноагентами (тут же вспоминается в контексте иностранный консультант профессор Воланд), — очевидную ответственность отвернуть и перекинуть ее на противников режима?

Видимо, долго в мозговых центрах голову не ломали, чай не начало 2000-х, и поехали по накатанной. Как любят говорить дежурные жертвы борьбы с экстремизмом эпохи правления Владимира Путина — системные либералы, — решили «ударить по Воронежу». То есть даже не по Афгану, как власти США после атак исламистов 9/11 вместо Саудовской Аравии, из которой происходили большинство террористов, а по своим, чтобы чужие боялись.

И все же тем, кто понимал еще вчера утром, во что выльется публичная реакция властей на теракт в Казани, было интересно, кого именно предложат запретить бравые депутаты Госдумы и независимые сенаторы. Ведь выбор был — например, какой-нибудь телеграм-канал горячих новостей, исторически паразитирующий на финансовом ресурсе администрации президента, мог рассказать своей подготовленной публике об увлечении казанского стрелка идеями Навального и даже показать какие-нибудь картинки из его жилища в подтверждение. Или, скажем, можно было бы представить стрелка апологетом татарской самостийности и под сурдинку дозачистить элиты национальных республик.

Возможно, по всеобщему успокоению так и случится. Но, как говорится, ковать нужно, пока горячо, и первая масштабная запретительная реакция (а не та мелочь с ограничением торговли оружием, с которой попытался выступить тут же Сергей Миронов с компанией) не заставила себя ждать даже до следующего дня. Понятно, что ее породила партия власти. И не просто партия власти, а ее главный парламентский вождь — спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Идея проста и монументальна одновременно. О ней уже заговаривали в ЕР и партиях-сателлитах после неприятных для власти поражений на пропагандистском фронте вроде историй про «дворец Путина», фээсбэшников-отравителей и т. п. Состоит она в деанонимизации российского сегмента интернета.

Каким образом она вытекает из истории с казанским террористом — не спрашивайте, пазл все равно не сложится. Якобы этот парень что-то писал про «биомусор» на канале или в ресурсе, который открыл в интернете прямо перед атакой (что еще надо бы проверить, не поздняя ли это чья-то выдумка или попросту подделка силовиков). Ну хорошо, пусть даже он оказался бы полным дебилом и вошел в интернет под своим реальным именем, а не воспользовавшись VPN-сервисом. Как бы его успели отследить «ищейки» ФСБ и полиции, если в его постах не было слов «бомба», «Аллах», «халифат», «неверные» и т. п.? Как им нужно было настроить робота, фильтрующего миллиарды сообщений в соцсетях, чтобы на слово «биомусор» на второй день выловить потенциального террориста и прийти к нему домой?

Однако ж, если верить СМИ, Вячеслава Володина такие вопросы не занимают и он уже заявил, что в Госдуме готовы обсудить идею запрета на анонимность в интернете для борьбы с пропагандой насилия и экстремизма после стрельбы в казанской школе. Что, в общем, неудивительно, поскольку, кроме работы упомянутых мозговых центров, существует такой немаловажный фактор, как предстоящие в сентябре этого года выборы в Госдуму, резко обострившие и без того радикальные для большинства граждан взгляды имеющих шансы на переизбрание от партии власти федеральных депутатов. «Завидую я тем, кто громче пернет, кто дальше плюнет, кто выше вздернет», — пел в заповедные 1980-е Егор Летов.

Кто громче всех пернул, мы уже знаем. Но на этом «русском поле экспериментов» могут случиться неожиданные препоны и последствия. Как в случае с воссоединением Крыма с Россией, которое для многих было радостным событием, пока доллар не обвалился вдвое вместе с бюджетом десятков миллионов семей.

В случае же деанонимизации интернета нам грозит всего лишь царство «китайского файрвола», то есть, помимо «великой стены» с западным интернетом, всем, кто пользуется всемирной паутиной, неважно, ради заработка (а таких де факто преобладающее большинство) или развлечения, придется доверять свои секреты «неизвестным отцам» (по Стругацким) или, по-советски, товарищу майору. Которые, не будучи укреплены советской моралью (тут уже без сарказма, она была, потому что выковывалась кровавым штыком; но и рассосалась после распада СССР на удивление быстро), немедленно по законам дикого капитализма продадут ваши тайны всем, кому они интересны — от рекламодателей до ОПГ и тех же террористов и экстремистов.

Есть товар — есть купец. Пример — как быстро международные расследователи вышли на след отравителей Навального в Сибири. Это бизнес, ничего личного. История рассмеется в лицо Вячеславу Володину и кольцо замкнется, когда преступники станут главными бенефициарами закрытия интернета в России. И не надо ссылаться на Китай — там коррупционеров и прочих врагов рыночной экономики до сих пор расстреливают, а не пристраивают на очередные дойные посты, как в России.

Но есть в этой инициативе и другая сторона, чреватая немалой кровью и опять же экстремизмом и терроризмом, — на заметку г-ну Володину. Ведь после деанонимизации интернета те же «пригожинские тролли», например, станут легкой добычей для неуловимых мстителей. По той же простой причине — в России нельзя скрыть то, что ты доверил государству. И пока грязи в соцсетях из-за савушкиных провокаторов поубавится по мере того, как новая картина мира дойдет до анонимных хунвейбинов (не мат) питерского ресторатора, — многие ныне невидимые бойцы информационного фронта могут пострадать.

А что начнется, например, на ниве спортивных форумов и чатов, где исторически меряются размерами детородного органа «славяне» и «кавказцы»? Горячих голов в любом обществе много, особенно в странах с неустоявшимися демократическими ценностями вроде свободы слова. А тут такой ящик Пандоры открывается!

В российском интернете, по сути, наступит эпоха американского Дикого Запада. И скрепы снова полягут в неравной битве с дрянными американскими ценностями вроде «кольта».

Николай Ульянов, «Росбалт»

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