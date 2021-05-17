Россия инициирует еще один скандал не в свою пользу 2 17.05.2021, 17:57

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Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

На этот раз он связан с Арктикой.

Глава МИД России Сергей Лавров заявляет, что Арктика - это российская территория. Об этом он сказал, говоря о претензиях Норвегии из-за военной активности РФ в регионе, пишет «Интерфакс» в понедельник, 17 мая.

«Но всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, это наша земля», - сказал он.

По его словам, Россия отвечает за то, чтобы арктическое побережье было безопасным, и все, что там делает РФ, абсолютно законно и легитимно.

«У нас возникают вопросы к таким нашим соседям как Норвегия, например, которая всячески пытается обосновать необходимость перехода НАТО в Арктику. В Рейкьявике на министерском заседании Арктического совета, конечно, будем об этом откровенно говорить», - сказал Лавров.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Дания обеспокоены из-за наращивания Россией военного присутствия в Арктике.

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