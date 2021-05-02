Россия опозорилась с запуском ракеты «Калибр» 2 2.05.2021, 10:44

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А в это время ракета с украинским двигателем отправила в космос аппарат разведки.

Ракета Vega с двигателем "Южмаша" отправила в космос аппарат разведки, КБ "Южное" разрабатывает ЗРС-"оборотень", а конструкторы-оптики готовят новую СЭОН «Джура-Оптикум". Обзор о неудачах российского российского и успехах украинского оружия опубликовало издание dsnews.ua.

Фрегат "Маршал Шапошников" осуществил неудачный запуск ракеты "Калибр-НК"

Видео неудачного запуска крылатой ракеты опубликовал "Украинский милитарный портал". Судя по опубликованным кадрам, на небольшой высоте ракета резко начала менять траекторию, после чего продолжила движение по спирали. Сделав несколько витков, она упала в море. В Министерстве обороны РФ происшествие не прокомментировали, также нет информации о пострадавших.

Издание напоминает, что фрегат "Маршал Шапошников" ВМФ России недавно прошел модернизацию.

Неудачи преследуют российских военных регулярно. Так, 23 апреля военный спутник "Меридиан", который был запущен в 2009 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. А в начале апреля в сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент необычного ДТП с танком, произошедшего под Новосибирском: боевая машина дулом продырявила кузов фуры. В другой части России, в Дагестане, загорелся и взорвался танк. По данным военных специалистов, военнослужащие части, где произошел инцидент, воевали против Украины на Донбассе.

Ракета Vega с украинским двигателем отправила в космос аппарат разведки Pléiades Neo

29 апреля в 04:50 утра по Киеву европейская ракета легкого класса Vega стартовала с космодрома Куру в Южной Америке с новейшим разведывательным спутником Pléiades Neo 3. Как сообщает сайт "Лига", стартовая масса "Плеяд Нео 3", первого из четырех аппаратов будущей группировки, – 920 кг.

Такой аппарат впервые обеспечит Европе дистанционное зондирование поверхности Земли с оптическим разрешением 30 см на пиксель (полоса захвата – 14 км) и точностью геолокации <5 м. Время реагирования на срочные запросы с Земли заявлено от 30 до 40 минут с суточным охватом до 2 млн км² (при четырех рабочих аппаратах).

Помимо "Плеяд", в космос отправятся пять более мелких пассажиров, среди которых основной – NorSat-3 для Норвежского космического агентства, который заменит NorSat-1 и NorSat-2 в миссиях по наблюдению за кораблями и морскими событиями. На борту также четыре кубсата: 6U-спутник Tyvak-182A (ELO-Alpha) для Eutelsat, 6U-спутник AII-Bravo для Aurora Insight (идентичный запущенному ранее AII-Charlie) и два 3U-спутника Lemur-2 под номерами 138 и 139 для Spire.

Блок маршевого двигателя РД-843 на четвертой ступени Vega разработали в КБ Южном и серийно производят на "Южмаше" в Днепре. 3 сентября прошлого года ракета-носитель Vega с двигателем от КБ "Южное" вывела на орбиту 53 спутника.

"Точки-У" и "Ураганы" провели тактические тренировки

На Херсонщине, недалеко от временно оккупированного Россией украинского Крыма, провели тренировку экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У". Как сообщает Defense Express со ссылкой на Командование объединенных сил ВС Украины, во время учений экипажи ОТРК вышли в район боевого применения и осуществили топографическую привязку перед проведением условных пусков по местам погрузки на корабли морского десанта условного противника, а также посадки условного тактического десанта на вертолеты.

"В ходе тренировки расчета пусковых установок оттачивали слаженность своих действий, а командиры, соответственно, умело координировали всеми процессами. Батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели", — сообщил командующий ООС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

После этого экипажи "Точка-У" отработали быстрый уход и изменение огневых позиций. В завершение учений ракетные комплексы под прикрытием дымовой завесы скрыто отправились в районы сосредоточения.

В свою очередь, неподалеку, в Одесской области провели тренировку и в подразделении реактивной артиллерии ВМСУ. Главной целью было совершенствование и поддержка на должном уровне навыков личного состава подразделения. Согласно плану тренировок, артиллеристы на РСЗО "Ураган" поддерживали огнем действия механизированных подразделений в ходе оборонительного боя.

ЗРС "Кильчень" позволит поражать цели противника на расстоянии 280 км

На днях стало известно, что Государственное предприятие Конструкторское бюро "Южное" разрабатывает инновационную зенитную ракетную систему "Кильчень" с возможностью поражения целей на расстоянии 280 км, тогда как имеющиеся ЗРК способны поражать цели только до 85 км.

Как пишет depo.ua, "Кильчень" — это многоканальная система с высокоманевренной ракетой. Система строится на основе сете- и датацентричности в управлении и машинного самообучения и будет использовать мерцающие командные пункты.

По словам разработчиков, благодаря возможности быстро изменять конфигурацию настроек, "Кильчень" можно назвать "системой-оборотнем": в ходе боевого применения она не будет иметь постоянной структуры, ее командные пункты будут недосягаемыми для противника. Разработчики уверяют, что такую автоматизированную систему управления практически невозможно уничтожить обычным летальным оружием.

ЗРС "Кильчень" имеет в своем составе радиолокационные станции обнаружения и целеуказания украинского производства, которые покрывают X-, C- и S-диапазоны. Это обеспечит мультирадарную обработку информации. Также в этой зенитной ракетной системе планируют использовать активную радиолокационную головку самонаведения миллиметрового диапазона.

Ожидается, что "Кильчень" сможет вести борьбу со всеми имеющимися и перспективными летательными аппаратами воздушного нападения. В том числе и построенными по технологии "стелс".

Одна ЗРС "Кильчень", состоящая из 6 ЗРК, сможет прикрыть от 250 до 500 км границы Украины. Так называемые "виртуальные пуски" новой системы уже проходят на специально созданном на КБ "Южное" моделирующем комплексе.

Вскоре будет представлен опытный образец СЭОН "Джура-Оптикум"

Частная компания "Научно-производственная корпорация "Кливер" планирует представить опытный образец станции электронно-оптического наблюдения "Джура-Оптикум". Об этом в интервью ИА "ОПК" сообщали директор компании Оксана Врублевская.

Система электронно-оптического наблюдения "Джура-Оптикум" позволяет в безопасном пассивном режиме отслеживать в воздушном пространстве движение самолетов, ракет и беспилотников с отражением и записью их точных координат и визуального изображения в режиме реального времени. При этом ее небольшие габариты дают возможность размещения на различных платформах, таких как стационарные башни, самолеты аэроразведки, мобильные платформы, корабли, катера и т. п.

Как уточняет Defense Express, подобные станции, по данным разработчиков, способны приводить ракеты (например, ПКР Р-360 "Нептун") на расстоянии 30-50 км, в случае расположения станций наблюдения на отдельных башнях. В то же время конструкторы предполагают, что такая станция может быть адаптирована и для самолета наблюдения.

В перечень объектов, которые могут быть выявлены с помощью отечественной СЭОН, относятся боевые самолеты, вертолеты на взлете, посадке и во время полета или наземные и надводные цели в определенном секторе ответственности. Также станция способна обнаруживать крылатые ракеты на старте, во время полета и главные части ракет / реактивных снарядов в районе падения.

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