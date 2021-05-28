Археологи выступили с неожиданным заявлением о «сражении», произошедшем 13 тысяч лет назад

Археологи выступили с неожиданным заявлением о «сражении», произошедшем 13 тысяч лет назад3
- 28.05.2021, 18:05
- 4,344
Опубликованы результаты исследования французских и британских специалистов.
Французские и британские археологи исследовали останки людей, тела которых нашли на территории древнего могильника Джебель Сахаба. Как пишет Scientific Reports (перевод - «Апостроф»), они пришли к выводу, что захоронения возникли не после одной войны.
По убеждению ученых, тела здесь появились в результате череды набегов или столкновений, при этом произошли они в относительно короткий период. Об этом говорят зажившие повреждения на многих костях, а также единичные, двойные и многочисленные захоронения.
Причиной бойни могли стать воины из-за климата. Дело в том, что небольшие популяции были вынуждены жестко конкурировать за территорию.
Всего были исследованы останки 61 человека, которые нашли на могильнике Джебель Сахаба. Их возраст от 18600 до 13400 лет.
В ходе исследования они установили, что у 67,2 процента обследованных останков было как минимум одно зажившее или незажившее повреждение. Также тут нашли 132 новых метательных артефакта.
Такие результаты исследований говорят о межгрупповых столкновениях, а не о внутренних конфликтах.