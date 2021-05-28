Археологи выступили с неожиданным заявлением о «сражении», произошедшем 13 тысяч лет назад 3 28.05.2021, 18:05

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фото: Scientific Reports

Опубликованы результаты исследования французских и британских специалистов.

Французские и британские археологи исследовали останки людей, тела которых нашли на территории древнего могильника Джебель Сахаба. Как пишет Scientific Reports (перевод - «Апостроф»), они пришли к выводу, что захоронения возникли не после одной войны.

По убеждению ученых, тела здесь появились в результате череды набегов или столкновений, при этом произошли они в относительно короткий период. Об этом говорят зажившие повреждения на многих костях, а также единичные, двойные и многочисленные захоронения.

Причиной бойни могли стать воины из-за климата. Дело в том, что небольшие популяции были вынуждены жестко конкурировать за территорию.

фото: Scientific Reports

Всего были исследованы останки 61 человека, которые нашли на могильнике Джебель Сахаба. Их возраст от 18600 до 13400 лет.

В ходе исследования они установили, что у 67,2 процента обследованных останков было как минимум одно зажившее или незажившее повреждение. Также тут нашли 132 новых метательных артефакта.

фото: Scientific Reports

Такие результаты исследований говорят о межгрупповых столкновениях, а не о внутренних конфликтах.

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