«Германия показала в случае с Сирией, что преступления против человечности могут наказываться» 6 5.05.2021, 11:11

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Заниматься делом против Лукашенко будет команда специалистов по режиму Асада.

На Лукашенко подали заявление на имя генерального прокурора Германии. Заниматься делом будет та же команда немецких юристов, которая работала по преступлениям сирийского режима Асада против человечности, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Вот выдержки из документа:

«Германия показала в случае с Сирией, что такие преступления против человечности могут преследоваться и наказываться. Всего несколько недель назад Эйяд А., бывший сотрудник секретной службы сирийского режима, предстал перед Высшим региональным судом Кобленца по обвинению в пытках и лишении свободы и был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы.

Целью процесса является решение Верховного Суда Германии, которое послужит основой для подачи заявки в группу COMET в Брюсселе, которая, опираясь на Общую позицию Совета Безопасности 2001/931/CFSP по терроризму, может внести Лукашенко и сообщников в списки террористов».

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