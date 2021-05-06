Politico назвало возможные места для встречи Путина и Байдена 1 6.05.2021, 12:12

Некоторые страны уже предложили для этого свои города.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена может пройти в Рейкьявике, Праге, Любляне или Баку, цитирует издание Politico сайт The Insider.

«В то время как президент Джо Байден и президент России Владимир Путин готовятся к потенциальной личной встрече, их помощники пытаются определить лучшее место...», — пишет издание.

Оно отмечает, что некоторые страны уже предложили свои города в качестве потенциальных площадок для проведения мероприятий. Среди них Швейцария, Финляндия и Австрия.

Между тем бывшие американские чиновники и аналитики сообщили газете, что не стоит исключать и другие города в качестве возможного места встречи. Например, встреча может пройти в столицах Исландии, Чехии, Словении или Азербайджана.

4 мая Байден заявил, что он «надеется и ожидает» встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и саммит США-ЕС.

Издание напоминает, что в середине апреля сообщалось, что чиновник Чешской Республики предложил принять Путина и Байдена. Но это приглашение, возможно, больше не будет действовать, потому что отношения между Прагой и Москвой с тех пор резко ухудшились.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, заявив о причастности Москвы к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. 22 апреля Чехия еще раз объявила о сокращении российской дипмиссии. Ее примеру последовали Словакия, Латвия, Литва и Эстония. В ответ Россия выслала дипломатов этих стран.

Вашингтон поддержал Чехию и вызвал временного поверенного в делах России в США в Госдеп из-за «дестабилизирующих действий» России.

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