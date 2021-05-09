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США 9 мая призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Крымом

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  • 9.05.2021, 15:45
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США 9 мая призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Крымом

Вашингтон заявил, что полуостров является украинским.

Посольство США в Украине в воскресенье, 9 мая, призвало Россию вернуть Украине полный контроль над оккупированным войсками РФ полуостровом Крым, сообщает «Новое время».

«Крым — это Украина. Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом», — отмечается в сообщении.

Россия оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время Россия называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».

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