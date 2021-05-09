Мнение: Я готова идти до Великой Победы!
- 9.05.2021, 15:31
Сила в правде.
Мои бабушка и дедушка не до жили до сегодняшних событий, пишет читательница Tekegram-канала «Менскразам». И я не могу представить, каким ударом для них были бы те события, которые происходят сейчас в Беларуси.
Они пережили голод в блокадном Ленинграде. Видели много смертей. Моя бабушка плакала, когда мы баловались с хлебом. У нее сердце бы разорвалось от того, что творит режим Лукашенко с людьми, которые мирно выражают протест. Людьми, которым свобода так же важна, как и моим предкам ветеранам.
Мне не нужно ничего придумывать о своих бабушке и дедушке. Мой дед оставил дневники, свои стихи и описывал то, что происходило вокруг. Я могу сказать, что в моей крови течет дух свободы и непримиримость с неоправданно жестокостью.
Я такой же патриот, как мои дорогие предки. Я готова идти до Великой Победы! Не запугает меня и моих единомышленников хунта, захватившая власть и чинящая бесчинства!
Сила в правде! Жыве Беларусь!