Эмоции саммита G7 в Корнуолле 2 13.06.2021, 17:10

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Фоторепортаж.

Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии собрались на саммит «Группы семи» в британском графстве Корнуолл. В качестве стран-гостей на него пригласили Австралию, Индию, Южную Корею и ЮАР, пишет РБК.

Фото: Phil Noble / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) с женой Брижит и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с женой Кэрри

Фото: Oli Scarff / Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден

Фото: Getty Images

Канцлер Германии Ангела Меркель с мужем Иоахимом Зауэром и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с женой Кэрри

Фото: Getty Images

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон (в центре)

Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент ЮАР Сирил Рамафоса

Фото: AP

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (на переднем плане) и президент США Джо Байден

Фото: Getty Images

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин с женой Ким Чжон Сук и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с женой Кэрри

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