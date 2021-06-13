Эмоции саммита G7 в Корнуолле

Эмоции саммита G7 в Корнуолле2
- 13.06.2021, 17:10
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Фоторепортаж.
Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии собрались на саммит «Группы семи» в британском графстве Корнуолл. В качестве стран-гостей на него пригласили Австралию, Индию, Южную Корею и ЮАР, пишет РБК.
Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) с женой Брижит и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с женой Кэрри
Королева Великобритании Елизавета II
Президент США Джо Байден
Канцлер Германии Ангела Меркель с мужем Иоахимом Зауэром и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с женой Кэрри
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон (в центре)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент ЮАР Сирил Рамафоса
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (на переднем плане) и президент США Джо Байден
Президент Южной Кореи Мун Чже Ин с женой Ким Чжон Сук и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с женой Кэрри