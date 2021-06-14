Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет 2 14.06.2021, 8:18

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Нафтали Беннет

фото: afp

Согласно плану коалиции, через два года его сменит лидер либеральной партии «Еш Атид».

Кнессет (однопалатный парламент) утвердил новое правительство Израиля без нынешнего премьера Беньямина Нетаньяху и его партии «Ликуд». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию.

За смену правительства проголосовали 60 депутатов против 59. Первым премьером в ротации стал председатель правой партии «Ямина» Нафтали Беннет.

«Я, Нафтали Беннет, обязуюсь в качестве премьер-министра хранить верность Израилю и его законам, преданно исполнять обязанности премьера и решения Кнессета», — сказал он.

Широкая коалиция договорилась о формировании нового правительства в начале июня, им нужно было получить простое большинство в Кнессете. Согласно плану коалиции, через два года Беннета сменит экс-глава Минфина Израиля и лидер либеральной партии «Еш Атид» («Есть будущее») Яир Лапид. В состав правительственной коалиции вошли правые партии «Ямина», «Тиква Хадаша» и «Наш дом Израиль», центристские «Еш Атид» и «Кахоль-лаван», левые Лейбористская партия и «Мерец», а также первый раз в истории арабская партия РААМ.

71-летний Нетаньяху не смог сформировать правительство после мартовских выборов, четвертых за последние два года. Первый раз он заступил на премьерский пост в 1996 году и ушел с него в 1999 году. Снова он стал премьером в 2009 году — на 12 лет. В промежутке Нетаньяху возглавлял МИД и минфин.

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