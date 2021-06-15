В поисках агента РФ Марсалека 1 15.06.2021, 16:31

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Ян Марсалек

Фото: wirecard.com

У немецкой разведки появилась новая информация.

Спустя почти год после побега агента ГРУ РФ Яна Марсалека появляются новые данные о его местонахождении. По информации Федеральной разведывательной службы (BND), бывший член правления Wirecard находится в Москве, сообщает немецкий журнал Focus.

До июня 2020 года 41-летний Марсалек был членом совета директоров обанкротившейся компании-поставщика финансовых услуг. Сейчас он считается самым разыскиваемым в мире преступником, совершившим экономическое преступление.

По данным Федеральной разведывательной службы (BND), Марсалек находится в Москве. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на информацию комитета, расследующего дело Wirecard. Сообщается, что во время закрытой части консультаций 7 мая глава BND Бруно Каль заявил, что, ” по имеющимся данным, Ян Марсалек, находится недалеко от Москвы”.

В пока не опубликованном проекте доклада партий ХДС/ХСС и СДПГ также высказываются предположения о том, что 41-летний Марсалек находится в Москве.

“Комитет исходит из этого”, – говорится в документе. Через Австрийско-российское общество дружбы Марсалек приобрел контакты с российскими спецслужбами, которые пригодились ему, когда он бежал и залег на дно.

Еще в августе 2020 года BND сообщала о своем подозрении и предполагала, что разыскиваемый находится под опекой российских спецслужб. В то время предполагалось, что Марсалек находился в учебном центре в Балашихе, где также якобы расположен “Центр специального назначения”, основанный президентом России Владимиром Путиным.

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