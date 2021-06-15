Альфа-Банк хотел купить Франсабанк 15.06.2021, 20:12

Но Франсабанк передумал.

Альфа-Банк хотел купить Франсабанк.

— Действительно, с начала текущего года основным акционером «Франсабанк» ОАО велись переговоры о продаже ЗАО «Альфа-Банк» акций банка. Однако стороны не пришли к соглашению по условиям планируемой сделки. В связи с этим, акционер «Франсабанк» ОАО принял решение об отказе от данной сделки, — говорится в заявлении.

Франсабанк продолжает работать в штатном режиме с оказанием банковских услуг в полном объеме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».