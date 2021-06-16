Глава ДГБ Литвы: Вместе с нелегальными мигрантами в страну могут попадать агенты белорусского КГБ 16.06.2021, 12:21

Дарюс Яунишкис

фото: delfi

Риски выросли в связи с повышением потока беженцев.

Вместе с нелегальными мигрантами в Литву могут попадать агенты белорусского КГБ. Об этом заявил директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис.

"Я понимаю, что мы не можем ставить на всех штампы, ни в коем случае не считаем всех преступниками или шпионами, но этот риск возникает с повышением потока беженцев", — цитирует его слова delfi.lt.

С начала 2021 года в Литву из Беларуси пытались нелегально попасть около 400 незаконных мигрантов, преимущественно граждане Ирака. Эта цифра в пять раз выше, чем за весь 2020 год.

Яунишкис объяснил, что у его ведомства вызывает большое беспокойство, что эти люди часто бывают без документов, врут о своей профессии и образовании.

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