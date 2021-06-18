Ученые расшифровали тайный знак на лбу римских купидонов 18.06.2021, 10:39

Фото: Beckmann / American Journal of Archaeology, 2021

Необычные изображения обнаружили на мозаиках античной виллы дель Казале на Сицилии.

Канадский ученый Мартин Бекманн изучил изображения купидонов на римской вилле дель Казале на Сицилии и пришел к выводу, что знак на их лбу символизирует наказание. По его словам, этот знак – не авторские метки художников, а клеймо преступников и рабов, сообщает N+1.

Купидон – это персонаж классической мифологии, имя которого означает «страстное желание». Он также известен как Амур – сын Венеры и Марса. Обычного его изображают как пухлого ребенка или подростка, иногда с колчаном и стрелами.

На мозаиках виллы дель Казале у многих купидонов на лбу встречается символ, напоминающий букву V. Чаще всего этот знак был выложен черными кубиками-тессерами, иногда – коричневыми. Исследователи считали, что эти знаки ставили мастера из Северной Африки, отмечая так свои работы.

Но Бекманн пришел к выводу, что этот знак – не отметка мастеров, а клеймо. Подобные знаки наносили в Древнем Риме осужденным за тяжкие преступления и рабам.

Исследователь идентифицировал на мозаиках виллы дель Казале все фигуры, которые могут считаться купидонами. Изображения встречаются на 14 мозаиках, купидоны представлены в виде детей с крыльями или без. Среди них — пять морских сцен, включая три с рыбной ловлей, пять сцен с играми и четыре сцены со сбором винограда. В одних и тех же сценах на мозаиках присутствуют купидоны с отметкой на лбу и без нее. Ни один из других персонажей таких композиций отмечен знаком не был.

По мнению Бекманна, это означает, что знак V был связан только с купидонами. Клеймо же существовало в древнеримском обществе только в одном контексте – как знак рабов или преступников, приговоренных к унизительному наказанию.

Ученый рассматривает такое клеймо в соответствии с традицией римской иконографии, известной как «клеймление Купидона». Аллегорические наказания были местью купидонам за страдания влюбленных. Известны сцены наказания Купидона Минервой или Дианой; на северо-африканских мозаиках присутствуют сюжеты с избиением купидонов. Там же встречаются купидоны с клеймом на лбу. В более позднее время сюжет получил распространение в европейском изобразительном искусстве.

Еще одна трактовка таких символов, которую рассматривает Бекманн, связана с понятием Servitium Amoris (рабство любви). В римском обществе рабство было распространенной аллегорией для описания страданий влюбленных. В римской поэтической традиции влюбленный человек терял волю, а его муки приравнивались к физическим наказаниям рабов. Символ в виде буквы V, вероятно, является сокращением от Veneris, то есть, «принадлежащий к Венере».

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