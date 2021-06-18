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Суд обязал AstraZeneca допоставить ЕС 50 млн доз вакцины от ковида

  • 18.06.2021, 19:17
Суд обязал AstraZeneca допоставить ЕС 50 млн доз вакцины от ковида
фото: reuters

Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca в конце мая, обвинив концерн в недопоставке вакцин от COVID-19.

Суд первой инстанции в Брюсселе обязал фармконцерн AstraZeneca до конца сентября поставить в Евросоюз 50 млн доз вакцины от коронавируса. Как сообщает информагентство dpa в пятницу, 18 июня, концерн также должен придерживаться установленного плана поставок, в противном случае ему грозит денежный штраф, передает DW.

В частности, AstraZeneca должна поставить до 26 июля 15 млн доз вакцины, до 23 августа - 20 млн доз и до 27 сентября - 15 млн доз. В случае задержек будет взиматься штраф в размере 10 евро за каждую дозу.

Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca в конце мая, обвинив концерн в поставке меньшего объема вакцин, чем было согласовано в договоре. Так, страны ЕС ожидали поставку 300 млн доз вакцин до конца июня, но в первом квартале года были поставлены только 30 млн вместо 120 млн доз. Брюссель потребовал 90 млн млн доз, которые были недопоставлены за период с января по конец апреля.

Еврокомиссия и AstraZeneca приветствовали решение суда

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение суда "укрепляет позицию" ЕС. В свою очередь, в AstraZeneca также приветствовали решение суда. В пресс-релизе компании говорится, что суд обязал ее поставить 80,2 млн доз до 27 сентября. AstraZeneca утверждает, что до сих поставила ЕС более 70 млн доз вакцины и до конца июня поставит "значительно больше" 80,2 млн доз.

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