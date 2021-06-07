Легко раскусивший большой арбуз бегемот стал звездой Сети 3 7.06.2021, 12:20

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55-летнее животное во всей красе продемонстрировало силу своих челюстей.

Если вы любите арбузы, то этот бегемот из центра дикой природы в Чонбури (Таиланд) на сто процентов с вами согласится, пишет сайт 120.su.

Почтенное животное по кличке Мали, которому уже 55 лет, любит не только хорошо пообедать, но и полакомиться «лёгким» послеобеденным перекусом.

И если Мали получит свой обожаемый арбуз, то можно быть уверенными — он во всей красе продемонстрирует и силу своих челюстей, и то, как именно нужно расправляться с плодами. Многие впечатлённые зрители признались, что не хотели бы сунуть руку в пасть этому милашке.

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