Минфин России объявил о планах убрать доллар из обращения в стране 22 7.06.2021, 15:58

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Доллар планируется вытеснить как из ликвидности банковской системы, так и из валютно-обменных операций.

Российские власти готовят механизмы для перевода всей валютной ликвидности в экономике с доллара на евро. Об этом заявил в понедельник директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев, пишет finanz.ru.

«Наша цель, такая, может быть, первая, - сделать Россию такой евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро, и я думаю, что у нас для этого есть все основания», - сказал Тимофеев, выступая в ГосДуме.

Доллар, по его словам, планируется вытеснить как из ликвидности банковской системы, так и из валютно-обменных операций.

Для этого «нужны стимулы», подчеркнул Тимофеев, добавив, что они могут разными, но «находясь в рыночной экономике, мы не можем приказать: перестаньте пользоваться долларами».

В качестве одной из мер возможны директивы для госкомпаний, сообщил чиновник.

«Нужна большая комплексная работа, чтобы двинуть всю экономику дальше от доллара, что, по сути, позволит нам избежать санкций и сделает мир на самом деле более демократичным», - заявил Тимофеев.

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