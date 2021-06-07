Минфин России объявил о планах убрать доллар из обращения в стране

Минфин России объявил о планах убрать доллар из обращения в стране22
- 7.06.2021, 15:58
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Доллар планируется вытеснить как из ликвидности банковской системы, так и из валютно-обменных операций.
Российские власти готовят механизмы для перевода всей валютной ликвидности в экономике с доллара на евро. Об этом заявил в понедельник директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев, пишет finanz.ru.
«Наша цель, такая, может быть, первая, - сделать Россию такой евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро, и я думаю, что у нас для этого есть все основания», - сказал Тимофеев, выступая в ГосДуме.
Доллар, по его словам, планируется вытеснить как из ликвидности банковской системы, так и из валютно-обменных операций.
Для этого «нужны стимулы», подчеркнул Тимофеев, добавив, что они могут разными, но «находясь в рыночной экономике, мы не можем приказать: перестаньте пользоваться долларами».
В качестве одной из мер возможны директивы для госкомпаний, сообщил чиновник.
«Нужна большая комплексная работа, чтобы двинуть всю экономику дальше от доллара, что, по сути, позволит нам избежать санкций и сделает мир на самом деле более демократичным», - заявил Тимофеев.