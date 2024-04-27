Белорусский экспорт в Евросоюз сократился на 75%1
- 27.04.2024, 11:59
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Санкции работают.
Польский экономический институт опубликовал данные, касающиеся импорта и экспорта. Часть отчета посвящена Беларуси и содержит данные, которые не публикует белорусская сторона.
Санкции работают
По информации Польского экономического института, по итогам 2023 года на 3/4 сократились объемы белорусского экспорта в страны ЕС в стоимостном измерении по сравнению с довоенными показателями.
Авторы публикации обосновывают 75% падения тем, что под санкции попали две самые прибыльные отрасли белорусского экспорта: продукты нефтепереработки и калийные удобрения.
Одновременно с этим экспорт из ЕС в Беларусь не замедлился, а в некоторых странах увеличился. Например, Польша в 2021-2023 годах сумела увеличить экспорт в Беларусь на 2/3. Таким образом, она является крупнейшим экспортером в Беларусь среди всех стран ЕС.
В довоенном 2021 году на страны Евросоюза приходилось 23,7% белорусского экспорта. Страны ЕС занимали второе место в структуре белорусского экспорта. На третьем месте шла Украина с 13,6%.
Потеря 2/3 европейского рынка и полная потеря украинского затронула около 30% экспорта.