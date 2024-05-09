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Главный тренер «Немана» заговорил на «языке футбола» в прямом эфире

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  • 9.05.2024, 12:08
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Главный тренер «Немана» заговорил на «языке футбола» в прямом эфире

Игорь Ковалевич был очень недоволен судейством в матче с минским «Динамо».

Главный тренер футбольного гродненского «Немана» Игорь Ковалевич известен резкими высказываниями и не всегда корректным поведением на поле. Накануне в его профайле появился еще один подобный эпизод.

«Неман» принимал минское «Динамо» в ответном полуфинальном матче Кубка Беларуси. Первый тайм завершился по нулям, что не устраивало Гродно, ведь в первой игре минчане победили со счетом 1:0. Уходя в подтрибунное помещение на перерыв, Ковалевич дал не совсем лестную характеристику судье.

«Ублюдок еб***ый бл***», — довольно громко высказался тренер. Но он не учел, что именно в этот момент его показывали в прямой трансляции по «Беларусь 5».

Комментатор Павел Баранов пошутил, что Ковалевич «заговорил на языке футбола». Тренера, к слову, во втором тайме вообще удалили с поля за споры с судьями. Но его «Неман» смог забить два мяча и пробиться в финал Кубка, где сыграет с «Ислочью».

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