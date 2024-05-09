Россия создает группировку войск в Курской области: названа цель 3 9.05.2024, 11:17

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Получены данные от украинской и западных разведок.

Россия создает группировку войск в Курской области для потенциального наступления с севера на Харьковскую область Украины. Этих сил и средств недостаточно для проведения масштабной наступательной операции. Однако полностью исключать такую возможность нельзя.

Такое мнение озвучил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 9 мая.

«На данный момент на приграничных с Украиной территориях РФ сосредоточено порядка 30 тыс. личного состава армии оккупантов. Данного количества недостаточно для проведения широкомасштабной наступательной операции. Но полностью исключать возможность наступления в Харьковской области нельзя», — отметил Снегирев.

По состоянию на 9 мая, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины и западных разведсообществ на территории Российской Федерации не зафиксировано формирования так называемого контингента вторжения, дополнил спикер.

«Три основных показателя подготовки вторжения: передислокация личного состава, БК, второе — передислокация тяжелой бронетехники, третье — развертывание полевых госпиталей. Трех составляющих на данный момент не фиксируется. Соответственно, по всей видимости, речь идет об увеличении группировки с целью растянуть усилия Вооруженных сил Украины на прикрытие возможных участков российского прорыва», — считает эксперт.

По его словам, россияне используют тактику так называемых «тысячи порезов» — попытки одновременных ударов по нескольким направлениям.

«Но главная их цель — оттянуть оперативные резервы Вооруженных сил Украины с Донецкого направления, в том числе из Часового Яра и с Покровского направления», — подчеркнул спикер.