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Чем «пропах» день победы?

  • Герман Обухов, obozrevatel.com
  • 9.05.2024, 10:59
  • 1,220
Чем «пропах» день победы?

Есть одна важная деталь, о которой редко кто вспоминает.

Чем «пропах» день победы? Определенно не порохом, а откровенной ложью, которая начинается с фальшивых ветеранов и дутой мощи современной российской армии и заканчивается главенствующей ролью РФ в победе над нацистской Германий. Даже генералиссимус Сталин признался после войны, что без американского ленд-лиза советской армии пришлось бы очень туго.

Он не сказал: мы могли бы проиграть Германии, однако эти выводы очевидны. Без военной и экономической помощи союзников и прежде всего Соединенных Штатов Советский Союз оказался бы под сапогом Вермахта.

Американский ленд-лиз начал поступать уже в ноябре 1941 года и помог отбить атаки на Москву. Поступало не только вооружение, но и знаменитая американская тушенка с теплым обмундированием для всего личного состава советской армии.

Почему союзники решили поддержать фашиствующий коммунистический Советский Союз, а не нацистскую Германию? Ответ очевиден: Потому что Германия являлась агрессором по отношению к большинству ведущих стран Европы, тогда как СССР «оттяпал» перед войной лишь очень малые территории – часть юга Финляндии, страны Балтии, Западную Беларусь и Украину, Бессарабию. Через пять лет СССР и США разбегутся и станут врагами, но это уже при Президенте Трумэне.

В течении Великой Отечественной войны мы наблюдаем одно весьма характерное явление: немецкие оккупанты оказались цивилизованными агрессорами. Они не уничтожали города, которые захватывали или брали в блокаду. Немцы стояли на Поклонной горе под Ленинградом, откуда простреливался весь город, однако практически ничего не разбомбили и не разрушили. Им нужен был целый город, а не руины. Также и с Москвой. Центр Киева взрывал НКВД, а не Вермахт. Досталось лишь Минску, где расположились советские воинские части, и Сталинграду, где отсутствовали какие-то исторические строения со времен Царицына и шла битва за главное – кто кого.

Сегодня мы видим совершенное иную картину войны – российские неонацисты сравнивают украинские города с землей и называют это «гуманным отношением к гражданскому населению», говоря постоянно на всех телеканалах о необходимости ковровых бомбардировок и применении ядерного оружия, как средства массового поражения. Если у немецких нацистов имел место геноцид еврейского народа, то у российских неонацистов совершенно ясно просматривается намерение осуществить геноцид украинского народа. Что из этого следует? Необходимость признания мировым сообществом путинского (или чекистско-мафиозного) режима России неонацистским со всеми вытекающими последствиями.

В истории с празднованием дня победы в Советском Союзе, а потом в России, есть одна немаловажная деталь, о которой редко кто вспоминает. До 20-и летнего юбилея победы в 1965 году 9 Мая был рабочим днем и никаких парадов и демонстраций в этот день не организовывалось. То ли боялись гнева покалеченных и больных ветеранов войны, то ли еще что, так как на самом деле это должен быть день скорби, а не праздник. Леонид Брежнев сделал этот день выходным. С тех пор победобесие, особенно в последнее десятилетие в России, приобрело космические масштабы. Невольно задаешься вопросом, а почему страны Антанты, где лидерами являлись Франция и Британия, не празднуют день победы 11 ноября в 1-ой Мировой войне? Наверное потому, что ума у правительства в Париже и Лондоне побольше, чем в Москве. Как говорил Мартин Лютер Кинг: «I have a dream» (у меня есть мечта) – чтобы 80-и летний юбилей победы над нацистской Германией в 2025 году в России оказался последним вздохом сомнамбулизма умалишенных.

Герман Обухов, obozrevatel.com

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