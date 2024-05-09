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СМИ: Путин вернул Суровикина из «африканской ссылки»

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  • 9.05.2024, 11:59
  • 5,308
СМИ: Путин вернул Суровикина из «африканской ссылки»
Сергей Суровикин

В России готовится новая мобилизация?

Российский генерал Сергей Суровикин, отстраненный от должности командующего ВКС РФ после прошлогоднего неудавшегося мятежа главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, похоже, возвращается в Россию из «африканской ссылки».

По крайней мере, об этом активно пишут Z-каналы, передает «Осторожно, новости».

Они публикуют видео, на котором «генерал Армагеддон» летит в самолете.

О возможном возвращении Суровикина в РФ пропагандисты писали еще на прошлой неделе. Они сообщали, что ссыльному генералу подготовили новую должность, но не уточняли, какую именно.

Слухи подогревали свежие фото Суровикина, который не появлялся в публичном пространстве после упомянутого мятежа.

Теперь же в Z-каналах сообщается, что после состоявшейся накануне «инаугурации» российского диктатора Владимира Путина Суровикина могут назначить на должность начальника Генштаба ВС РФ, где он заменит Валерия Герасимова.

В свою очередь, на пост министра обороны РФ, который сейчас занимает Сергей Шойгу, якобы назначат губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Считается, что Дюмин был одним из организаторов переговоров с Пригожиным во время похода «вагнеровцев» на Москву.

По информации Z-военкора Романова, кандидатуры Суровикина и Дюмина рассмотрят до 15 мая. Затем в РФ планируют объявить новую волну мобилизации.

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