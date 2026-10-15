Директор ФБР намекнул, что он все-таки был тайно в Москве 2 15.10.2026, 7:37

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Каш Патель

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Сообщение вызвало большой резонанс.

Директор Федерального бюро расследований США Каш Патель, который ранее опроверг свою поездку в Россию, опубликовал в своем аккаунте в соцсети X пост, в котором намекнул, что он все-таки был в Москве.

15 октября Патель в соцсети X разместил пост «From Russia with Love» («Из России с любовью»), что вызвало широкое обсуждение пользователей Интернета. Многие пользователи считают, что директор ФБР США все-таки был в России, хотя официально это опровергается.

14 октября американский телеканал MS NOW со ссылкой на свои источники объявил, что директор ФБР Каш Патель прибыл в Россию для участия в переговорах. Речь шла о двухдневной поездке, в ходе которой Патель должен был посетить Москву и Санкт-Петербург. В дальнейшем Бюро опровергло визит директора в РФ.

14 октября Патель находился в Вирджинии на мероприятии, связанном с правоохранительными органами.

В июле текущего года некоторые американские СМИ написали, что Патель планирует совершить визит в Россию 14-15 октября. Утверждалось, что он проведет переговоры с представителями российской ФСБ.

Потом Reuters сообщал, что руководитель ФБР наладил новые каналы сотрудничества с правоохранительными органами России и Китая, чтобы бороться с транснациональной преступностью.

Ранее стало известно, что в августе 2026 года в России тайно побывал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

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