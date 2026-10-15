Трамп не пригласил наблюдателей ОБСЕ на выборы в Конгресс 15.10.2026, 5:09

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Решение Белого дома вызвало критику демократов.

Администрация президента США Дональда Трампа не пригласила наблюдателей ОБСЕ для мониторинга промежуточных выборов в Конгресс. Это решение вызвало критику со стороны демократов, которые обеспокоены прозрачностью предстоящего голосования.

В Белом доме заявили, что приглашение международных наблюдателей не является обязательным. Об этом пишет The Hill.

С 2002 года Соединенные Штаты регулярно приглашали наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для мониторинга промежуточных и президентских выборов. Наблюдение осуществляет Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которое готовит отчеты о ходе избирательных процессов.

США являются одним из 57 государств-членов ОБСЕ. Организация была создана после холодной войны для содействия демократии и защиты прав человека в постсоветских государствах. Приглашение международных наблюдателей на американские выборы считалось важным сигналом прозрачности и примером для стран, где демократические институты более уязвимы.

Отказ администрации Трампа от этой практики вызвал критику. В заявлении БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, опубликованном в прошлом месяце, это решение назвали достойным сожаления.

«После более чем двух десятилетий, в течение которых Соединенные Штаты принимали наблюдателей ОБСЕ на своих федеральных выборах, это решение является значительным отходом от устоявшейся демократической практики», — заявил председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс.

Пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис, отвечая на вопрос об отказе пригласить наблюдателей ОБСЕ, заявила, что американские выборы пройдут при участии граждан США.

«Ни одна другая страна не сделала больше для продвижения дела свободы человека и представительного правительства. Американские выборы будут проводиться, в них будут участвовать и за ними будут наблюдать американские граждане», — сказала она.

В то же время миссия БДИПЧ не располагает механизмами принудительного исполнения и не определяет легитимность выборов. Ее задача — оценить избирательную среду и дать рекомендации, чтобы привести ее в большее соответствие с демократическими обязательствами государств — членов ОБСЕ.

Представители Демократической партии раскритиковали это решение и подчеркнули важность защиты избирательных процедур. Они также выразили опасения, что федеральные власти могут попытаться повлиять на ход голосования.

Вопрос международного наблюдения стал частью более широкой дискуссии о том, как обеспечить честность выборов и не допустить злоупотреблений со стороны властей.

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