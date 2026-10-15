Скандальный американский рэпер Пи Дидди подрался с ямайским наркобароном 15.10.2026, 1:44

Фото EPA

Драка произошла в тюрьме.

Американский рэпер Шон Комбс (Пи Дидди) получил травму головы в драке с ямайским наркобароном Кристофером Коуком по прозвищу Дудус в федеральной тюрьме Форт-Дикс, сообщает TMZ со ссылкой на источники в исправительном учреждении.

Комбс получил серьезную травму головы, после чего сотрудники тюрьмы доставили его в больницу, рассказали собеседники TMZ.

По их словам, Коук и другие заключенные были недовольны последствиями публикации NBC News об условиях содержания рэпера: после выхода материала администрация провела как минимум два рейда и изъяла мобильные телефоны у заключенных, в том числе у Коука.

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