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Скандальный американский рэпер Пи Дидди подрался с ямайским наркобароном

  • 15.10.2026, 1:44
Скандальный американский рэпер Пи Дидди подрался с ямайским наркобароном
Фото EPA

Драка произошла в тюрьме.

Американский рэпер Шон Комбс (Пи Дидди) получил травму головы в драке с ямайским наркобароном Кристофером Коуком по прозвищу Дудус в федеральной тюрьме Форт-Дикс, сообщает TMZ со ссылкой на источники в исправительном учреждении.

Комбс получил серьезную травму головы, после чего сотрудники тюрьмы доставили его в больницу, рассказали собеседники TMZ.

По их словам, Коук и другие заключенные были недовольны последствиями публикации NBC News об условиях содержания рэпера: после выхода материала администрация провела как минимум два рейда и изъяла мобильные телефоны у заключенных, в том числе у Коука.

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