Искусство провальной сделки 15.10.2026, 2:13

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Сделку Трампа с Путиным по дизелю называют предательством Украины.

Президент США Дональд Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок и добился временного смягчения санкционных ограничений. Решение вызвало критику в Украине и американском Конгрессе, поскольку может принести Москве дополнительные доходы во время войны против Украины, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

9 октября Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизеля, еще 500 тысяч тонн должны поступить в ноябре, а затем планируются дополнительные поставки. Американские власти объяснили решение необходимостью снизить цены на топливо перед промежуточными выборами в Конгресс. Минфин США выдал временное разрешение на продажу российского дизеля на мировом рынке.

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал решение Вашингтона. «Подарки Путину не принесут мира и не принесут никакой пользы цивилизованному миру», — заявил украинский президент. Он подчеркнул, что разрешение России продавать нефтепродукты фактически помогает финансировать войну, которую необходимо завершить.

Против сделки выступили и американские законодатели обеих партий. Шесть сенаторов призвали Трампа отказаться от этого решения, заявив, что США «не должны предоставлять Путину финансовый спасательный круг».

Сделка выглядит особенно противоречивой на фоне прежних усилий Вашингтона по ограничению доходов российского энергетического сектора. Одновременно Трамп критикует Украину за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, утверждая, что они способствуют росту мировых цен на топливо.

При этом аналитики сомневаются, что объявленные поставки смогут существенно изменить ситуацию на мировом рынке. Однако для Москвы соглашение означает возможность расширить экспорт нефтепродуктов и получить дополнительные доходы в условиях продолжающейся войны.

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