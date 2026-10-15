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ВСУ изменили тактику контрнаступления

  • 15.10.2026, 7:16
ВСУ изменили тактику контрнаступления
Иллюстрационное фото

Операция «Вивальди» показала новый подход украинской армии.

Украинские войска кардинально изменили подход к наступательным операциям. Теперь вместо попыток быстрого прорыва фронта на большом участке они сосредоточились на последовательном достижении небольших целей с активным применением беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и наземных роботов.

По оценке Euromaidan Press, этот подход позволил добиться результатов в ходе операции «Вивальди» на Лиманском направлении.

В 2023 году украинское наступление в районе Малой Токмачки было направлено на прорыв к Мелитополю, расположенному примерно в 80 километрах. Однако подразделения ВСУ столкнулись с критическими проблемами на минных полях, а также с массированными российскими авиаударами при ограниченной поддержке собственной авиации.

Продвижение остановилось примерно через 10 километров, а последующие контратаки российских войск свели достигнутые результаты на нет.

Иной, куда более эффективный, подход, как пишет Euromaidan Press, применили во время операции «Вивальди» к северу от Лимана. По данным издания, за пять месяцев подразделения 3-го армейского корпуса ликвидировали российский плацдарм на реке Жеребец и отбросили противника с позиций, занятых в ходе продвижения в направлении Славянска за предыдущие 18 месяцев.

Новая тактика предполагает постепенное продвижение на небольшие расстояния. Перед наступлением пехоты БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы и ударные дроны подавляют позиции противника, а НРК помогают разминировать территорию и уничтожать укрепления.

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