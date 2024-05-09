Кубракова отправили в отставку 10 9.05.2024, 11:30

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Александр Кубраков

Предполагаемый племянник главы МВД Беларуси уволен с должности вице-премьера Украины.

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от «Голоса» Ярослава Железняка.

«За» отставку Кубракова проголосовали 272 нардепа. При этом «воздержались» от голосования 35 депутатов. «Против» не было никого.

Украинские CМИ сообщали, что Александр Кубраков является родным племянником министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова, а его родной брат Николай и является отцом нового украинского министра.