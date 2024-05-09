закрыть
9 мая 2024, четверг, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кубракова отправили в отставку

10
  • 9.05.2024, 11:30
  • 5,022
Кубракова отправили в отставку
Александр Кубраков

Предполагаемый племянник главы МВД Беларуси уволен с должности вице-премьера Украины.

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от «Голоса» Ярослава Железняка.

«За» отставку Кубракова проголосовали 272 нардепа. При этом «воздержались» от голосования 35 депутатов. «Против» не было никого.

Украинские CМИ сообщали, что Александр Кубраков является родным племянником министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова, а его родной брат Николай и является отцом нового украинского министра.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия с упорством идиота пытается «повторить»
Россия с упорством идиота пытается «повторить» Леонид Невзлин
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко Владимир Пастухов
Главная проблема Путина
Главная проблема Путина Владимир Фесенко
Шесть сценариев завершения войны
Шесть сценариев завершения войны Дмитрий Чернышев