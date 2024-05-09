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РосСМИ о Лукашенко на параде в Москве: Собаку даже не держат на поводке

  • 9.05.2024, 11:09
  • 2,936
РосСМИ о Лукашенко на параде в Москве: Собаку даже не держат на поводке

В кремлевской прессе поиздевались над диктатором.

Лукашенко взял на парад Победы в Москве своего шпица Умку.

Журналисты кремлевского пула РИА «Новости», сообщая об участии Лукашенко на параде в Москве, отметили, что «собаку даже не держат на поводке».

Шпица сопровождает посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, близкий к Лукашенко бизнесмен Сергей Тетерин и личный врач Лукашенко Светлана Коношенко.

Накануне журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников в ироничной манере сравнил поведение премьер-министра Никола Пашиняна и больного Лукашенко в Москве.

«Главы государств поднимались по той же парадной лестнице Большого Кремлевского дворца (БКД), что и накануне — лично Владимир Путин. Первым, на ходу сбрасывая пальто, на лестницу взошел Никол Пашинян. Правда, похоже, что физкультурой он в мирной жизни пренебрегает: ближе к вершине длинной лестницы Никол Пашинян уже никуда спешить не хотел.

А Александр Лукашенко и вовсе воспользовался лифтом, что по-человечески понятно.

Напомним, что в мае 2023-го Александр Лукашенко не смог на параде в Москве пройти 300 метров пешком — его пришлось везти охране Путина. Именно с этого мероприятия начался затяжной период отсутствия диктатора на публике.

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