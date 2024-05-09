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В Варшаве задержали женщину, которая избила белоруску

  • 9.05.2024, 10:55
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В Варшаве задержали женщину, которая избила белоруску
Фото: Charter97.org

Заведено уголовное дело.

В Варшаве задержали женщину, которая в конце апреля избила белоруску за русский язык. Ее обвинили в оскорблении личности и нарушении телесной неприкосновенности из-за национальной принадлежности, из хулиганских побуждений, сообщает «Польское радио».

«Женщина, услышав разговор гражданки Беларуси, оскорбила ее, использовав оскорбительные и нецензурные слова в отношении ее происхождения, и по той же причине нарушала ее телесную неприкосновенность, таская за одежду и волосы, плюя в ее сторону. Сразу после того, как она покинула место происшествия, в отделение полиции поступило сообщение о возможности совершения правонарушения», — рассказала представитель полиции из района Воля.

Она отметила, что сотрудники взяли записи с камер видеонаблюдения и ролик из интернета.

34-летняя злоумышленницу нашли в районе Бемово. Во вторник ее задержали и доставили в полицию. На нее завели уголовное дело за оскорбление личности и покушение на телесную неприкосновенность по национальной принадлежности и из хулиганских побуждений. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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