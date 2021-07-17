Белорусы с самого утра выходят на акции солидарности 17.07.2021, 10:05

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От Лиды до Новополоцка.

16 июля белорусы во многих городах вышли на акции солидарности, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

Минское Михалово вышло в поддержку женщин-политзаключенных.

Партизаны Койданово-Дзержинска вышли с сильными словами несокрушимых людей. Они не сдались и мы не сдадимся! Да здравствует Беларусь!

В Гродно микрорайон Вишневец напоминил сотрудникам неправоохранительных органов о скором трибунале.

Участники стачки Нафтан и Полоцкого региона записали видеообращение в поддержку политзаключенных.

Прошла и акция в поддержку смелой Екатерины Винниковой!

Девушки Сеницы присоединились к акциям солидарности.

Лида не простит!

Где-то в Боровлянах!

Палiгон - Калодзiшчы: добрай ранiцы добрым людзям! Жыве Беларусь!

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