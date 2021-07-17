Белорусы с самого утра выходят на акции солидарности
- 17.07.2021, 10:05
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От Лиды до Новополоцка.
16 июля белорусы во многих городах вышли на акции солидарности, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».
Минское Михалово вышло в поддержку женщин-политзаключенных.
Партизаны Койданово-Дзержинска вышли с сильными словами несокрушимых людей. Они не сдались и мы не сдадимся! Да здравствует Беларусь!
В Гродно микрорайон Вишневец напоминил сотрудникам неправоохранительных органов о скором трибунале.
Участники стачки Нафтан и Полоцкого региона записали видеообращение в поддержку политзаключенных.
Прошла и акция в поддержку смелой Екатерины Винниковой!
Девушки Сеницы присоединились к акциям солидарности.
Лида не простит!
Где-то в Боровлянах!
Палiгон - Калодзiшчы: добрай ранiцы добрым людзям! Жыве Беларусь!