закрыть
17 июля 2021, суббота, 18:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появилось очередное предприятие-банкрот

4
  • 17.07.2021, 16:34
  • 6,812
В Беларуси появилось очередное предприятие-банкрот

140 человек останутся без работы.

Режим тянет до последнего с банкротством убыточных предприятий. Вот и ОАО «Бешенковичи агросервис» пытались «финансово оздоровить», но после прошлогоднего убытка в почти 3 млн рублей оставили эти попытки, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Теперь речь идёт только об обращении в экономический суд с заявлением о банкротстве. 140 работников агросервиса — на улицу?

Похоже, что если так пойдет и дальше, то от лукашизма даже без сторонней помощи уже очень скоро ничего не останется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Здравствуй, белорус!
Здравствуй, белорус! Ирина Халип
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом Телеграм-канал БОР
Достаточно уехать из города на две-три недели
Достаточно уехать из города на две-три недели Сергей Дылевский
В палате №6 день открытых дверей
В палате №6 день открытых дверей Андрей Санников