В Беларуси появилось очередное предприятие-банкрот 4 17.07.2021, 16:34

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140 человек останутся без работы.

Режим тянет до последнего с банкротством убыточных предприятий. Вот и ОАО «Бешенковичи агросервис» пытались «финансово оздоровить», но после прошлогоднего убытка в почти 3 млн рублей оставили эти попытки, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Теперь речь идёт только об обращении в экономический суд с заявлением о банкротстве. 140 работников агросервиса — на улицу?

Похоже, что если так пойдет и дальше, то от лукашизма даже без сторонней помощи уже очень скоро ничего не останется.

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