Вывоз леса из России ускорился на 25% 7 22.07.2021, 18:05

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На фоне масштабного вывоза леса в России возник острый дефицит древесины.

Вывоз леса из России продолжает ускоряться по мере того, как приближается срок введения запрета на экспорт необработанной древесины.

За январь-май объемы вывоза необработанных лесоматериалов подскочили на 24,5%, следует из (статистики) Федеральной таможенной службы.

За пять месяцев на экспорт отправилось 5,548 млн кубометров леса с таможенным кодом 4403, под который попадает древесина без обработки. Объемы вывоза «лесоматериалов полученных распиловкой или расщеплением» (код 4407) увеличились на 21,5%. В физическом объеме за рубеж отправило 7,031 млн тонн.

В денежном выражении экспорт леса принес, по данным ФТС, 2,5 млрд долларов. Из этой суммы 2,1 млрд приходится на экспорт пиломатериалов, 440 млн - на необработанную древесину.

На фоне масштабного вывоза леса в России возник острый дефицит древесины.

Ассоциации деревянного домостроения в конце июня сообщила, что спрос превышает предложение на 30-40% от годового объема потребления, или 2-2,5 млн кубометров.

С учетом того, что на экспорт уходит около 31 млн кубометров пиломатериалов, произведенных в России, на дефицит приходится только 6-8% от этого объема, пояснили в ассоциации.

Запрет на экспорт необработанного леса начинает действовать с 1 января 2022 года. Он коснется хвойных и ценных лиственных пород и затронет порядка 4 тысяч организаций, которые вывозили лес, по данным системы ЛесЕГАИС, сообщила в четверг пресс-служба Рослесхоза.

Регионами лидерами по экспорту леса стали Хабаровский край (2,7 млн куб. м), Вологодская область (2,2 млн куб. м), Иркутская область (1,9 млн куб. м), Приморский край (1,6 млн куб. м), Ленинградская область (1 млн куб. м), Красноярский край (0,8 млн куб. м), Карелия (0,7 млн куб. м).

Эти семь субъектов обеспечили 70% всего экспорта необработанных лесоматериалов страны.

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