Во Франции обнаружили остатки крупного поселения эпохи Меровингов 24.07.2021, 16:10

Оно процветало в VI–VII века нашей эры.

Ученые из Национального института охранных археологических исследований (Inrap, Франция) раскопали крупное поселение, которое существовало на месте современной деревни Арси-Сент-Реститю (Arcy-Sainte-Restitue). Возникло поселение еще в древности и выросло благодаря римской дороге, которая вела в расположенный неподалеку Суассон (Soissons), пишет «Вокруг света».

Наибольшего значения поселение, по-видимому, достигло в раннем Средневековье, в эпоху франкской экспансии в Галлии. Археологи провели раскопки на площади более 13 тыс. квадратных метров и обнаружили участок римской дороги и остатки многочисленных строений, которые располагались в центре населенного пункта. Это были прямоугольные здания из камня, внутри разделенные на комнаты. В одном из домов сохранились остатки печи.

К западу от поселения, как выяснили ученые, сосредотачивалась хозяйственная жизнь, о чем свидетельствуют ямы для хранения зерна, погреба и следы восьми построек, интерпретируемых как мастерские. Внутри одной из этих хижин археологи нашли раздавленные керамические сосуды и золотую монету эпохи Меровингов.

Еще одной находкой стало каменное сооружение, которое, по предположению ученых, могло служить сушилкой для зерна или мяса. Внутри него нашли железные ножницы для стрижки овец.

В середине хозяйственной зоны поселения специалисты обнаружили плохо сохранившееся погребение взрослого человека в овальной яме. Из останков уцелели лишь череп, нижняя челюсть и плечевые кости.

Пока изучена лишь часть поселения, существовавшего на месте современной деревни Арси-Сент-Реститю, но ученые уверены, что оно было сравнительно крупным и обладало развитым хозяйством. Они продолжат раскопки и проведут тщательный анализ найденных построек и артефактов.

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