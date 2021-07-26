Насколько опасной была проблема с самолетом «Белавиа» 5 26.07.2021, 14:13

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фото: ТАСС

(обновлено) Отвечает авиаэксперт.

«Филин» расспросил авиационного инженера по образованию об экстренной посадке рейса Минск-Анталия в Москве.

26 июля самолет «Белавиа», пролетая над Белгородской областью, подал сигнал бедствия. Поводом для этого стало критическое внезапное повышение температуры масла в одном из двигателей. Рейс совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово с отключенным движком.

Насколько высока была вероятность трагического исхода при таких обстоятельствах?

— Посадка на одном двигателе — это не что-то суперстрашное, — объясняет эксперт на условиях анонимности. — Важно не количество двигателей, а возможность регулировки скорости полета и посадки. Один штатно работающий двигатель — для посадки достаточно. Но самолету нужна будет более длинная взлетно-посадочная полоса, чем обычно (как правило, в крупных аэропортах она имеется, там взлетают и садятся огромные аэробусы, которым тоже нужна длинная полоса).

Полоса длиннее нужна, потому что в штатной ситуации на первом этапе торможения идет торможение двигателем — включается реверс (обратная тяга). И только потом уже включается обычный тормоз на колесах.

— Критическое внезапное повышение температуры масла в двигателе с чем может быть связано?

— Причины могут быть разные. Например, некачественное масло с низкой температурой воспламенения. Или плохое топливо с очень высокой температурой горения, с которой не справилась система охлаждения. Возможно, был выбран неправильный режим работы двигателя, что вызвало перегрев. И очень вероятная причина — система охлаждения плохо сработала.

— Датчик температуры масла мог обмануть?

— Конечно. Но датчики не так часто врут, для этого нужна очень веская причина.

— Двигатель мог из-за критического повышения температуры масла загореться или взорваться?

— Нет. Он просто заклинил бы и заглох. Двигатель взрывается не из-за температуры масла.

— А взорваться движок из-за чего может?

— Реактивный двигатель — довольно простой в конструкции. Поток воздуха через компрессор попадает в камеру сгорания, а потом смешивается с топливом, воспламеняется и вылетает в турбину, разгоняясь там и толкая двигатель.

Взрыв может быть в камере сгорания, когда, например, там слишком много топлива. При попадании птицы или любого другого инородного тела в двигатель. При попадании чего-то кроме топлива и воздуха, нарушается состав топливо-воздушной смеси, инородные тела горят быстрее и портят поток всякими частицами типа угольков, чего-то несгоревшего, который, в свою очередь ломает лопатки турбины.

Просто так движок в крейсерском полете не взрывается. Там нечему особо взрываться.

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