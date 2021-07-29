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Светлана Тихановская: США будут продолжать давить на режим Лукашенко

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  • 29.07.2021, 7:42
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Светлана Тихановская: США будут продолжать давить на режим Лукашенко

Светлана Тихановская рассказала о встрече в Белом доме с президентом Байденом.

Светлана Тихановская рассказала «Радыё Свабода» о подробностях встречи в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

- Светлана, что было самым главным на встрече?

- Самое главное, что я почувствовала на этой встрече: Соединенные Штаты Америки и лично президент Байден будут с белорусами - и теперь, когда у нас происходит революция, восстание против насилия и беззакония, и после новых выборов тоже будут стоять плечом к плечу с белорусами.

- Что Байден сказал вам, что он сказал белорусам, что пообещал?

- У нас было достаточно много встреч на прошлой неделе в Вашингтоне с советниками господина Байдена, детали нашего сотрудничества обсуждаются там. Встреча с Байденом - это было прежде всего знакомство с человеком, который выступает за демократические изменения во всем мире. Я услышала обещание, что США будут продолжать давить на режим и поддерживать белорусов как только можно.

- Эта встреча не была анонсирована, но ожидалось, что она может состояться. Как удалось ее организовать? Естественно, это большая работа вашей команды...

- На самом деле да. Эта встреча была очень важна, но она не была самоцелью. Мы приехали в США не за фотографиями, а за результатом. Наши просьбы обсуждались на предыдущих встречах, но это была инициатива президента Байдена пригласить меня в Белый дом.

- Где в Белом доме происходила встреча? Какой был формат? Кто еще присутствовал?

- Присутствовал Джек Салливан и другие представители Белого дома. Встреча проходила в комнате Рузвельта.

- Джо Байден в течение долгой политической карьеры высказывался о ситуации в Беларуси. Как вам показалось, насколько он хорошо осведомлен о том, что происходит в Беларуси?

- Джо Байден - это президент, которому небезразлична судьба Беларуси и белорусов. Я убеждена, он знает ситуацию, знает о насилии, о тысячах заключенных, а также он знает о борьбе белорусов, которая не прекращается. Знает, что все объединенны как никогда раньше, что демократические силы действуют в одном направлении, чтобы добиться одной цели. Нет никакого соревнования между демократическими лидерами и партиями, ведь нас объединяет одно - стремление к новым выборам.

- Что вы чувствовали как белоруска, как политик, как жена политзаключенного, как избранный демократический лидер?

- Это историческая встреча. Выходя из Белого дома, я пыталась проанализировать, что я чувствую в этот момент. Разные чувства. Это и гордость, что мы, белорусы, настолько поразили мир своей борьбой, убежденностью в том, что мы все равно победим, все равно этому режиму придет конец. Я испытывала радость от того, что я встречаюсь с великим президентом, для которого основной ценностью являются права человека и верховенство права. Мне было очень жаль, что не все белорусы могли со мной разделить этот момент. Я говорю о тех, кто за решеткой, над кем сейчас проходят так называемые суды. И я рассказала, что я чувствую как мать, что я около двух недель без своих деток и очень скучаю, но они мне простят. Смешанные чувства, которые между собой переплетаются.

- Вы оба были в масках, хотя и президент Байден, и вы сделали прививку от коронавируса. Это была демонстрация, пример правил безопасности?

- В США до вчерашнего дня не было обязательным ношение масок, но вчера решили ужесточить правила, ввиду нового штамма коронавируса.

- Естественно, у вас нет времени заглянуть в соцсети. Люди массово распространяют ваши фотографии с Байденом, комментируют визит. Что бы вы сказали тем, кто в Беларуси, кто вынужден был выехать из страны?

- Я хочу сказать, что демократический мир с нами, но основная задача лежит на белорусах. Я благодарна каждому. Понимаю, как тяжело, как страшно бороться в Беларуси. Спасибо за то, что находите способы и возможности показывать, что вы есть, что вы не останавливаетесь.

Ведь пока в тюрьме Саша Ивулин, все спортивное сообщество будет продолжать борьбу. Пока за решеткой Катя Андреева, все журналисты Беларуси будут продолжать борьбу. Пока Сергей Тихановский, Николай Статкевич в тюрьме, все активисты продолжат этот путь. Пока Виктор Бабарико, Маша Колесникова в тюрьме, весь бизнес и IT-компании будут стоять плечом к плечу и продолжать бороться. Пока Максим Знак за решеткой, все юридические службы открыто или тайно все равно будут на нашей стороне.

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