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Ученые обнаружили потенциальный путь проникновения коронавируса в мозг человека

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  • 29.07.2021, 15:34
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Ученые обнаружили потенциальный путь проникновения коронавируса в мозг человека

Это может помочь объяснить влияние Covid-19 на мозг и нервную систему.

На сегодняшний день нет доказательств того, что вирус напрямую заражает нейроны.

Ученые обнаружили потенциальный путь проникновения коронавируса в мозг человека, который может помочь объяснить влияние Covid-19 на мозг и нервную систему, от которого страдают многие пациенты, сообщает Reuters (перевод - healthinfo.ua).

На сегодняшний день нет доказательств того, что вирус напрямую заражает нейроны – клетки мозга, которые получают и отправляют сообщения в тело и из него. По словам Джозефа Глисона из Калифорнийского университета в Сан-Диего, в новом исследовании, в котором проводились эксперименты с искусственно выращенной массой клеток, напоминающих мозг, исследователи обнаружили, что нейроны кажутся "непроницаемыми" для коронавируса.

Клетки, называемые перицитами, которые обвивают кровеносные сосуды и несут поверхностный белок, который вирус использует для проникновения, оказались совсем другой историей. Когда исследователи добавили перициты в свой искусственный мозг, а затем добавили вирус, "обнаружили невероятно стойкую инфекцию" не только перицитов, но и нейронов. Перициты служили "фабриками" для вируса, на которых он мог размножаться.

Основными мишенями были астроциты, которые играют решающую роль в регулировании электрических импульсов мозга, снабжении нейронов питательными веществами и поддержании "гематоэнцефалического барьера", который защищает мозг от посторонних веществ. По словам Глисона, полученные данные предполагают, что "перициты могут служить точкой входа для SARS-CoV-2", что может привести либо к локальному увеличению вируса, либо к воспалению кровеносных сосудов, которое может вызвать инсульт.

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