Сколько могут заработать белорусы, собирая малину?7
- 5.08.2021, 12:21
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Ягоды начали активно принимать в заготовительных пунктах.
Заготовительный сезон в Барановичах не сбавляет обороты. От населения сейчас активно принимают малину: за килограмм ягоды можно получить 5 рублей, сообщает intex-press.
Кроме этого, заготовители берут сливу (1 рубль за кило), голубику (6 рублей) и вишню (1,5), а также различные овощные культуры: помидоры по 60–70 копеек, перец по 1,7 рубля, чеснок по 3,5 рубля.
А вот сезон черники официально закрылся. Сейчас заготовители ждут, когда пойдут грибы.
— Грибов в этом году совсем мало. Чтобы они росли, нужны обильные дожди, поэтому пока принимаем только лисички: по-прежнему 8 рублей за килограмм, — рассказали в обособленном структурном подразделении (филиал) «Заготпромторг» Барановичское РАЙПО.