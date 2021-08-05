Сколько могут заработать белорусы, собирая малину? 7 5.08.2021, 12:21

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Ягоды начали активно принимать в заготовительных пунктах.

Заготовительный сезон в Барановичах не сбавляет обороты. От населения сейчас активно принимают малину: за килограмм ягоды можно получить 5 рублей, сообщает intex-press.

Кроме этого, заготовители берут сливу (1 рубль за кило), голубику (6 рублей) и вишню (1,5), а также различные овощные культуры: помидоры по 60–70 копеек, перец по 1,7 рубля, чеснок по 3,5 рубля.

А вот сезон черники официально закрылся. Сейчас заготовители ждут, когда пойдут грибы.

— Грибов в этом году совсем мало. Чтобы они росли, нужны обильные дожди, поэтому пока принимаем только лисички: по-прежнему 8 рублей за килограмм, — рассказали в обособленном структурном подразделении (филиал) «Заготпромторг» Барановичское РАЙПО.

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