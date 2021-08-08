При авиаударе в Афганистане погибло более 200 талибов

При авиаударе в Афганистане погибло более 200 талибов2
- 8.08.2021, 20:32
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Также было уничтожено более 100 единиц техники.
7 августа более 200 представителей движения "Талибан" были убиты в результате авиаудара по их укрытиям в городе Шеберган. Об этом в Twitter сообщил представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман, сообщает "Гордон".
"В результате авиаударов было уничтожено большое количество их оружия, боеприпасов и более 100 единиц техники", – написал он.
6 августа боевики вошли в город Зарандж, столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган, столицы северной афганской провинции Джаузджан.