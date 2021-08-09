NASA ищет добровольцев для имитированной миссии на Марсе
- 9.08.2021, 20:26
Какие требования к кандидатам?
Американское Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) начало набор добровольцев для имитируемой миссии касаемо жизни на Марсе. Всего планируется провести три однолетних эксперимента.
Об этом пишет пресс-служба NASA.
NASA планируют провести имитированные миссии на Марсе, во время которых добровольцам придется выживать в наземном симуляторе в условиях, приближенных к реальным.
Среди требований к кандидатам установлено:
гражданство Соединенных Штатов Америки;
отличное здоровье;
возраст от 30 до 55 лет;
отсутствие вредных привычек;
степень магистра в области естественных наук, инженерии или математики;
опыт работы пилотом;
отличное владение английским языком.
В каждую миссию будут входить четыре члена экипажа, которые будут проживать в течение года в модуле Mars Dune Alpha площадью 160 квадратных метров. Здание планируют построить благодаря технологиям 3D-печати.
Отмечается, что окружающая среда модуля будет имитировать проблемы, которые могут возникнуть во время миссии на Марсе, среди которых:
ограничение ресурсов;
сбой оборудования;
задержка связи;
различные факторы стресса.
Экипаж, со своей стороны, будет обязан проводить научные исследования, управлять роботами, обмениваться сообщениями и использовать средства виртуальной реальности.