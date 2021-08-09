NASA ищет добровольцев для имитированной миссии на Марсе 9.08.2021, 20:26

Какие требования к кандидатам?

Американское Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) начало набор добровольцев для имитируемой миссии касаемо жизни на Марсе. Всего планируется провести три однолетних эксперимента.

Об этом пишет пресс-служба NASA.

NASA планируют провести имитированные миссии на Марсе, во время которых добровольцам придется выживать в наземном симуляторе в условиях, приближенных к реальным.

Среди требований к кандидатам установлено:

гражданство Соединенных Штатов Америки;

отличное здоровье;

возраст от 30 до 55 лет;

отсутствие вредных привычек;

степень магистра в области естественных наук, инженерии или математики;

опыт работы пилотом;

отличное владение английским языком.

В каждую миссию будут входить четыре члена экипажа, которые будут проживать в течение года в модуле Mars Dune Alpha площадью 160 квадратных метров. Здание планируют построить благодаря технологиям 3D-печати.

Отмечается, что окружающая среда модуля будет имитировать проблемы, которые могут возникнуть во время миссии на Марсе, среди которых:

ограничение ресурсов;

сбой оборудования;

задержка связи;

различные факторы стресса.

Экипаж, со своей стороны, будет обязан проводить научные исследования, управлять роботами, обмениваться сообщениями и использовать средства виртуальной реальности.

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