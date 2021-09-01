Фильм о белорусской революции стал победителем престижного конкурса Hinzpeter Awards 1.09.2021, 12:47

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Фото: AFP

Картина «Не бойся» получила главный приз.

Фильм белорусского журналиста и режиссера Михаила Аршинского стал победителем престижного конкурса Hinzpeter Awards, сообщает БАЖ.

1 сентября он получил главный приз «Мир на распутье» за фильм «Не бойся». В фильме показаны судьбы людей, откликнувшихся на призыв блогера Сергея Тихaновского и принявших участие в президентской кампании 2020 года.

Аршинский лично проследил за каждым этапом кампании и снимал, как власти мешали собирать подписи и передавать их в избиркомы, как объединились штабы альтернативных кандидатов и вместе с ними ездил по регионам Беларуси.

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