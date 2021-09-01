Ученые рассказали, какой будет Земля через 250 миллионов лет 1.09.2021, 18:05

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Сутки станут длиннее.

Группа ученых под руководством Майкла Вея из Института космический исследований имени Годдарда NASA провела компьютерное моделирование, которое показало, какой будет Земля через 250 миллионов лет. Оно показало, что тогда массивы суши на нашей планете образуют новый сверхконтинент, сообщает The Guardian.

Кроме того, к тому моменту Солнце станет немного более ярким, а Земля будет вращаться медленнее. В результате сутки на нашей планете будут длиться на 30 минут дольше.

Проведенное учеными моделирование показало два возможных сценария. По одному из них на Земле будет существовать Аурика – суперконтинент в низких широтах. По другому – спустя 250 миллионов лет появится Амасия (суперконтинент в высоких широтах), а спустя 200 миллионов лет – антарктический субконтинент меньшего размера.

Ученые также выяснили, что высокогорные регионы Амасии будут способствовать появлению снегопадов и образованию ледниковых шапок. Яркий белый суперконтинент будет отражать больше тепла, а климат на нем будет близким к последнему ледниковому максимуму. Климат Аурики будет более тропическим, средняя температура на ней составит 20 градусов Цельсия, а снега и льда будет гораздо меньше.

Исследователи отмечают, что нынешние поколения и даже наши потомки не смогут увидеть, какой будет Земля спустя такое продолжительное время. Вместе с тем, понимание того, по какому пути будет развиваться наша планета, поможет охотникам за экзопланетами в поисках новых, пригодных для жизни миров.

фото: Geochemistry, Geophysics and Geosystems magazine

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