У берегов Англии перехватили элитную яхту с двумя тоннами кокаина 3 11.09.2021, 17:48

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Фотофакт.

Британские правоохранители перехватили в море возле Плимута элитную яхту под флагом Ямайки, на борту которой перевозили более 2000 кг кокаина.

Об этом сообщает BBC.

Яхту под названием Kahu, направлявшуюся из Карибского моря, остановили в четверг в 80 милях от берега в международных водах. Найденный на борту кокаин оценивается в около 160 млн фунтов стерлингов (около 220 млн долларов США).

Фото NCA

Правоохранители задержали 6 человек - граждан Никарагуа и одного британца. Им от 24 до 49 лет, сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Мужчинам объявили подозрение в наркоторговле и поместили под стражу.

Фото NCA / PA

Яхту перехватили благодаря сотрудничеству британских ведомств с австралийскими, до перехвата её уже некоторое время отслеживали силовики.

Фото NCA / PA

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