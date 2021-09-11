У берегов Англии перехватили элитную яхту с двумя тоннами кокаина

У берегов Англии перехватили элитную яхту с двумя тоннами кокаина3
- 11.09.2021, 17:48
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Фотофакт.
Британские правоохранители перехватили в море возле Плимута элитную яхту под флагом Ямайки, на борту которой перевозили более 2000 кг кокаина.
Об этом сообщает BBC.
Яхту под названием Kahu, направлявшуюся из Карибского моря, остановили в четверг в 80 милях от берега в международных водах. Найденный на борту кокаин оценивается в около 160 млн фунтов стерлингов (около 220 млн долларов США).
Правоохранители задержали 6 человек - граждан Никарагуа и одного британца. Им от 24 до 49 лет, сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Мужчинам объявили подозрение в наркоторговле и поместили под стражу.
Яхту перехватили благодаря сотрудничеству британских ведомств с австралийскими, до перехвата её уже некоторое время отслеживали силовики.