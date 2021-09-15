Британия отказалась пускать китайского посла в парламент 2 15.09.2021, 14:32

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От Пекина требуют отменить санкции в отношении британских депутатов.

Парламент Великобритании запретил послу Китая в Соединенном Королевстве Чжэн Цзэгуану посещать здание законодательного органа, пока действуют санкции, введенные Пекином в отношении британских депутатов.

Об этом сообщил во вторник спикер Палаты общин (нижней палаты) Линдси Хойл, сообщает ТАСС.

«Я регулярно провожу встречи с послами со всего мира, чтобы установить прочные отношения между странами и парламентариями. Но я не чувствую, что послу Китая будет уместно проводить встречи на территории Палаты общин и в том месте, где мы работаем, поскольку его страна ввела санкции против некоторых наших членов», — сказал он.

«Если бы эти санкции были отменены, тогда, конечно, так вопрос не стоял бы. Я не говорю, что встречи не могут проводиться, я лишь говорю, что они не могут проходить здесь, пока эти санкции действуют», — пояснил Хойл.

Напомним, Китай ввел санкции в отношении девяти лиц и четырех организаций из Великобритании после того, как британская сторона наложила на КНР ограничения в связи с репрессиями в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Попавшим под санкции британцам и их ближайшим родственникам запретили въезд в Китай, в том числе в Гонконг и Макао, их собственность в стране заморожена, а гражданам и учреждениям КНР запрещено с ними сотрудничать.

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