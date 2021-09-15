Болельщики поддерживали белоруса Шкурина в Лиге чемпионов лозунгом «Жыве Беларусь!» 1 15.09.2021, 18:16

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Илья Шкурин

Фото ФК «Динамо» Киев

На матче киевского «Динамо» и «Бенфики» были замечены бело-красно-белые флаги.

Вечером 14 сентября белорусский футболист Илья Шкурин дебютировал в Лиге чемпионов в составе киевского «Динамо». Это единственный представитель нашей страны в главном европейском турнире. В Киеве Илья потихоньку приживается: сразу он не попадал даже в заявку, а теперь третий матч подряд начал в старте. Киевляне уже полюбили фактурного форварда. Кто-то даже вспоминает золотые времена Хацкевича и Белькевича в «Динамо» и ждет того же от Шкурина, пишет «Трибуна».

Активная гражданская позиция футболиста, который отказался играть за сборную при Лукашенко, в Киеве никого не смущает. Наоборот – куча респектов и огромная поддержка.

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