Путину не удалось никого обмануть 9 18.09.2021, 16:32

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Сокращение поставок газа в Европу у «Газпрома» происходит на фоне сильного роста добычи газа.

Биржевые цены на газ в Европе в середине сентября побили свои исторические рекорды. Им совсем немного осталось до $1000 за тысячу кубов. Это — почти вчетверо выше средних экспортных цен "Газпрома" в Европу ($270). В 7 раз выше нефтяного эквивалента ($150), пишет телеграм-канал «СерпомПО».

Причина понятна — дефицит газа в хранилищах, сегодня — 22,9 млрд кубов (данные главы" Газпрома" Миллера). "Все эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища газа в Европе не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только с каким объемом?" - вопрошал 17 сентября Миллер.

Но откуда взялся этот дефицит?

Конечно, холодная зима и весна в Европе. Но почему страны не смогли возместить недостачу газа летом? Миллер об этом не говорит.

Между тем, проблема-то как раз в "Газпроме" — он не поставил европейским соседям повышенные объемы газа. Конечно, и ураганы на Карибах помешали поставкам из США сжиженного газа, но главная проблема — российский газ.

Это все понимают. Но почему "Газпром" так себя повел, единого мнения на европейском рынке нет. Недоброжелатели прямо или косвенно обвиняют именно "Газпром" в кризисе. Они считают, что это сознательная политика, напрямую связанная с завершением строительства «Северного Потока-2» и необходимостью получения разрешений от ЕС на поставки газа по нему. Спровоцировав газовый кризис, Россия тем самым толкает ЕС к нужному ей решению.

Любители "Газпрома" говорят, что России в первую очередь самой надо наполнить свои газовые хранилища...

Но один факт остается очевидным - сокращение поставок газа в Европу у "Газпрома" происходит на фоне сильного роста добычи газа: согласно Росстату, за 7 месяцев этого года она выросла на 15,1% (к 7 месяцам прошлого года). Странно?

Добавим к странностям и комментарий самого Путина 9 сентября, после подписания бумаг о поставке газа Беларуси в 2 разе дешевле, чем Европе:

"...это умники ... придумали - рыночное ценообразование на газ. Ну вот результат вам. А у нас-то подход другой. У нас тоже рыночное ценообразование. Эта цена привязана к цене на нефть. Никто ее не регулирует - рынок регулирует... А по долгосрочным контрактам и по нашему принципу ценообразования… те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать. Иначе пришлось бы платить по $650. А "Газпром" в ту же Германию продает по $220... Но как вот в свое время напридумывали в Еврокомиссии - вот теперь пожалуйте бриться. Получили искомый результат".

Комментарий совершенно издевательский и явно выдающий, что этот газовый кризис Путину (и "Газпрому") очень уж на руку... Поверить в то, что это не Путин с Миллером его спровоцировали после таких откровенных слов очень сложно. Путин никогда не может удержаться от желаемого и доступного...

Вот аналогичная ситуация с продовольствием: мы его отправили и продолжаем отправлять на экспорт, внутри страны образуется дефицит и на него растут цены. Скоро год, как сдержать их правительство не может. К выборам подошли с новым скачком инфляции. И все равно по-прежнему слабо ограничиваем экспорт.

А с газом как-то получилось все совсем иначе? Оставили себе и не стали поставлять в Европу? Ну, вот не верится в это... И, конечно, как только ЕС разрешит поставки по СП-2, газ в России волшебным образом сразу найдется и польется в Европу широкой рекой...

Если Путин считает это отличной хитростью, то напрасно. Он никого не обманул. А всего лишь продемонстрировал, как опасно для Европы быть зависимой от России по поставкам газа. Он явно сократил число своих сторонников в Европе после этого газового кризиса, а не увеличил его. В долгосрочном плане — это проигрыш для России.

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