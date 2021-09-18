Талибы в Афганистане запретили девочкам посещать среднюю школу 4 18.09.2021, 18:35

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В среднюю школу разрешили вернуться только мальчикам и учителям-мужчинам.

В Афганистане «Талибан» разрешил вернуться на уроки в среднюю школу только мальчикам и учителям-мужчинам. Девочкам посещать занятия запретили, сообщает liga.net со ссылкой на BBC.

Представитель Талибана сообщил, что в ближайшее время планируется открыть школы для девочек, но школьницы и их родители опасаются, что Афганистан возвращается к суровому правлению 1990-х годов, когда действовал запрет на обучение девочек в школе.

"Я так беспокоюсь о своем будущем. Все выглядит очень мрачным. Каждый день я просыпаюсь и спрашиваю себя, почему я жива? Стоит ли мне оставаться дома и ждать, пока кто-нибудь постучит в дверь и попросит меня выйти за него замуж?" – сказала одна афганская школьница, которая надеялась стать юристом.

Ранее на этой неделе талибы объявили, что женщинам будет разрешено учиться в университетах, но они не смогут делать это вместе с мужчинами и вынуждены будут придерживаться нового дресс-кода.

Вместе с тем, отмечает агентство, афганские университеты не имеют ресурсов для предоставления отдельных классов.

После того как в 2001 году талибов отстранили от власти, был достигнут огромный прогресс в улучшении охвата образованием в Афганистане и повышении уровня грамотности, особенно среди девочек и женщин.

Число девочек в начальных школах увеличилось почти с нуля до 2,5 миллионов, а уровень грамотности среди женщин почти удвоился за десятилетие до 30%.

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