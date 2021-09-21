Операция «Жара»: В МВД Беларуси — небывалый раздрай 11 21.09.2021, 9:03

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Силовики ненавидят друг друга.

Белорусские Кибер-партизаны продолжают публиковать записи разговоров по внутренней связи МВД.

Аудиозапись, из которой понятно, как силовики ненавидят друг друга, сделана 2 июля 2020 года.

В разговоре с Игорем Подвойским участвует Виталий Козлов, первый заместитель начальника УВД Миноблисполкома.

При этом силовики крайне эмоционально выражаются в адрес пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Из-за обилия обсценной лексики можно опубликовать лишь небольшую часть разговора:

«Вчера ж у министра был, я тебе говорил? (…) Получил. Ну так, ролик один выложен был. Чемоданиха, уе***ще лесное, нашла. Пошла, все исковеркала», — говорит первый голос, похожий на Подвойского.

«Она думает, что у нее 9 жизней, как у кота», — отвечает второй, похожий на голос Виталия Козлова.

«Да? Министр говорит — ну, только ты так не афишируй, я тебе так, по-братски рассказываю — типа взыскание мне, а Гамолу с должности снять», — говорит первый голос.

(Интересно, что Максим Гамола на тот момент был начальником Московского РУВД. После разговора его не сняли с должности. В декабре 2020 года Гамола пошел на повышение: стал заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома и сейчас возглавляет криминальную милицию)

«Он (министр — ред.) мне сказал: «Еще раз, и я тебя, Подвойский, бл***, кастрирую.

Это ублю***ще — я тебе это все рассказываю, чтобы ты был просто… и глушил ее сразу. Других слов не нахожу. Да я в шоке просто от вчерашнего, просто в шоке».

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