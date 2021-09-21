Беларусь – единственная страна в регионе, где люди выносят деньги из банков 2 21.09.2021, 12:07

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фото: depositphotos

Отток денег с депозитов принял небывалые размеры.

За последние шесть месяцев депозитов населения в банках Беларуси все меньше и меньше, пишет «Инфобанк».

Причем падение общей суммы депозитов физлиц идет все эти шесть месяцев непрерывно.

А за год снижение ощутимо не только в долларовом эквиваленте, но даже номинальное в белорусских рублях, не говоря уже о реальном падении – по покупательной способности, с учетом роста цен.

Так, исходя из валового объема всех видов и во всех валютах депозитов физических лиц на конец месяца и численности населения, в среднем на 1 жителя приходилось депозитов:

в BYN-рублевом эквиваленте:

август 2020 года – 2615BYN/чел.

август 2021 года – 2195BYN/чел.

в $-долларовом эквиваленте:

август 2020 года – 985 $/чел.

август 2021 года – 875 $/чел.

За год среднедушевое значение стало меньше:

в BYN-рублевом эквиваленте – на 420BYN/чел. (минус 18,3%)

в $-долларовом эквиваленте – на 110 $/чел. (минус 20,5%).

И это в сравнении с августом прошлого года, когда уже было вынесено много депозитов и произошла девальвация BYN-рубля на фоне начала политического кризиса.

Исторически рекордное BYN-значение номинального среднедушевого объема депозитов населения в банках Беларуси было в марте 2020 года, перед ковид-кризисом и в момент девальвации, сильно поднявшей BYN-эквивалент валютных депозитов – 2875 BYN-экв. /чел.

А сегодняшний объем даже чисто номинально – это уровень 3,5-летней давности.

Но за это время – за 3,5 года – рост цен существенно понизил покупательную способность всей суммы депозитов. И поэтому реальное падение – еще глубже: в сопоставимых ценах, сегодняшний объем – такой же, что был 6 лет назад.

В долларовом же эквиваленте среднедушевая сумма – $875/чел. на конец августа 2021-го – наименьшая с сентября 2012-го: объем депозитов физлиц всех видов и во всех валютах упал, если считать в долларах, до минимума за 9 лет.

Поэтому банки и держат максимальные ставки по вкладам в рублях и особенно по валютным депозитам. Банкам нужны вклады.

Мало того, такая же среднедушевая сумма была еще раньше: в феврале 2011-го (накануне знаменитого валютного кризиса того года), то есть 10,5 лет назад.

Но если смотреть в разрезе валюты вклада, то за последние12 месяцев депозитов физлиц в белорусских рублях стало больше, а депозитов в иностранной валюте – намного меньше.

Среднедушевое значение депозитов физлиц в белорусских рублях (объем BYN-депозитов на душу населения Беларуси на конец месяца):

август 2020 года – 780BYN/чел.

август 2021 года – 825BYN/чел.

Среднедушевое значение депозитов физлиц в иностранной валюте (на конец месяца):

август 2020 года – 690 $/чел.

август 2021 года – 545 $/чел.

За год среднедушевое значение:

всех депозитов физлиц в белорусских рублях – стало больше на 55 BYN/чел. (+5,8%)

всех депозитов физлиц в иностранной валюте – стало меньше на 45 $/чел. (-21,0%).

Лучшая динамика в национальном секторе объясняется сверхвыгодностью BYN-вкладов и валютно-курсовой стабильностью, а также инфляционной поддержкой роста.

То же – и за период с начала года.

Если на всех депозитах (во всех валютах совокупно) денег населения в банках за период с начала года (с конца 2020-го по конец августа 2021-го) стало меньше:

в BYN-рублевом эквиваленте – на 9,06%

в $-долларовом эквиваленте – на 6,34%,

то в валютном разрезе падение за 8 месяцев 2021 года – только в иностранном секторе, и очень значительное. В то время как в национальном–наоборот, прирост.

За январь-август объем всех видов…

депозитов в белорусских рублях – увеличился на 4,30%

А если «копнуть еще глубже», то окажется, что общее падение произошло исключительно из-за сокращения на срочных вкладах в иностранной валюте (они в Беларуси в основном – долларовые).

В то время как на срочных BYN-рублевых – прирост, хотя образовался он полностью за счет рекапитализации начисленных процентов, то есть «чистого» притока новых денег туда нет. И это несмотря на то, что срочные BYN-вклады в этом году – супервыгодные.

Прирост еще на переводных BYN-депозитах физлиц – на BYN-карт-счетах населения. Здесь, однако – прямая зависимость от номинального роста зарплат, а также от инфляции: нужно все больше денег на расходы. Но и курсовая стабильность – не последняя причина роста.

За 8 месяцев (с конца 2020-го по конец августа 2021-го) на депозитах населения изменения сумм такие:

на переводных в национальной валюте – прирост на 4,88% (+139млнBYN)

на срочных в национальной валюте – прирост на 3,93% (+178млнBYN)

на переводных в иностранной валюте – падение на 1,64% (-20млн $)

на срочных в иностранной валюте – падение на 16,1% (-745млн $).

Итак, весь период бюджетно-финансового, валютно-курсового, общеэкономического и во внешней торговле улучшения, который длится уже шесть месяцев, идет вынос населением денег из банков – объем депозитов физлиц уменьшается.

Хотя «по логике» должно быть наоборот: всеобщее улучшение всегда способствует росту.

Но в Беларуси плохая депозитная динамика – это прямое следствие все продолжающегося политического кризиса с наихудшим за все годы внешнеполитическим положением, и тем более объявленных секторальных санкций. Что плодит в обществе негативные ожидания.

И то, что вынос вкладов населением идет исключительно в валютном секторе – это прямое подтверждение тому, что причина этого выноса – чисто на плохих прогнозах относительно ближайшего будущего.

Ну а в других странах региона среднедушевой объем депозитов населения стал больше.

За первые 8 месяцев 2021 года объем депозитов населения в долларовом эквиваленте (в том числе из расчета на душу населения) изменился так:

в Беларуси – сократился на 6,34% ($-55/чел.)

в Грузии – увеличился на 11,0% ($+165/чел.)

в Казахстане – увеличился на 12,7% ($+150/чел.)

в Молдове – увеличился на 5,34% ($+65/чел.)

в России – увеличился на 0,80% ($+15/чел.)

в Украине – увеличился на 5,99% ($+55/чел.).

И теперь объем депозитов населения в банках на душу населения в Беларуси выше только, чем в Украине. Но с такой динамикой не далек тот час, когда и Украина окажется впереди. Хотя Нацбанк и вообще белорусские банки прилагают все усилия для возврата вкладчиков.

И Беларусь тогда станет страной с наименьшим объемом депозитов населения в регионе на душу населения.

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