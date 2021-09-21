СМИ: Отец стрелка из Перми воевал на оккупированном Донбассе 21.09.2021, 14:27

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Соседи рассказали неожиданные подробности.

20 сентября студент первого курса юрфака Пермского госуниверситета РФ Тимур Бекмансуров пришел с ружьем Huglu в кампус своего вуза и устроил бойню. Погибли восемь человек, 28 получили огнестрельные ранения и различные травмы.

Об этом пишет издание Znak.

Соседи Бекмансуровых в большинстве своем говорят, что те жили тихо и почти незаметно. С ними мало кто общался и еще меньше тех, кто хоть что-то знал о них. Лишь один сосед, попросив предварительно не раскрывать его имени, сообщил ряд довольно примечательных подробностей об этой семье.

«Отец Тимура не живет с ними. Вроде бы где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс», — говорит мужчина.

По его словам, Тимур с детства видел оружие: «несколько отцовских стволов в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять». 38 тыс. рублей на ружье, с которым Бекмансуров пришел сегодня в университет, продолжил собеседник, дали ему летом «собственные родители».

О том, что Бекмансуров готовит колумбайн, многие, с его слов, начали подозревать еще в мае этого года. «Он начал рассказывать, что может зайти запросто в свою школу и всех там положить», — говорит сосед стрелка. Эти разговоры начались вскоре после расстрела, который устроил 11 мая в казанской гимназии № 175 19-летний Ильназ Галявиев, и Бекмансуров «о Галявиеве упоминал».

Сейчас расследование преступления продолжается. Тела убитых увезли в морг, с ними работают эксперты регионального бюро судмедэкспертизы. С пострадавшими работают врачи, в больницах дежурят психологи и сотрудники минздрава, которые помогают родственникам.

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